Пушилин передал школьнице из Донецка шпица Патрика в подарок от Путина

13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о важном для неё подарке — щенке. Лариса, как и многие другие дети Донецкой Народной Республики, пережила немало трудностей. Её папа, настоящий герой, трагически погиб, защищая нашу страну. Память об этой утрате все еще свежа в её сердце.

Глава ДНР Денис Пушилин передал школьнице подарок от президента. Теперь юная Лариса хозяйка замечательного шпица по кличке Патрик.

«Детские мечты обязательно должны осуществляться, а мы должны делать для наших детей все возможное, чтобы они чувствовали, что в мире есть место для радости, любви и заботы», — написал в телеграм-канале Пушилин.