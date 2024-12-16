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Регион
16 декабря, 13:53

Пушилин передал школьнице из Донецка шпица Патрика в подарок от Путина

13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о важном для неё подарке — щенке. Лариса, как и многие другие дети Донецкой Народной Республики, пережила немало трудностей. Её папа, настоящий герой, трагически погиб, защищая нашу страну. Память об этой утрате все еще свежа в её сердце.

Глава ДНР Денис Пушилин передал школьнице подарок от президента. Теперь юная Лариса хозяйка замечательного шпица по кличке Патрик.

Видео © Telegram / Д. В. Пушилин

«Детские мечты обязательно должны осуществляться, а мы должны делать для наших детей все возможное, чтобы они чувствовали, что в мире есть место для радости, любви и заботы», — написал в телеграм-канале Пушилин.

Лариса рассказала, что хочет стать правозащитником, чтобы помогать людям. А вот в чудеса, по словам девочки, она не верила ... до сегодняшнего дня.

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

Напомним, что Владимир Путин ежегодно поддерживает ещё одну акцию — «Ёлка желаний». В прошлом году он помог исполнить мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска, организовав для неё и её семьи поездку на Байкал. Девочка побывала на экскурсиях по озеру и в тематических музеях региона. В этом году российский лидер поучаствует в акции вновь.

История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
История 6 улыбок: Как Владимир Путин вместо Деда Мороза исполнял детские мечты на «Ёлке желаний»
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Telegram / Д. В. Пушилин

Марина Фещенко
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