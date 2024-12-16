Пушилин передал школьнице из Донецка шпица Патрика в подарок от Путина
13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о важном для неё подарке — щенке. Лариса, как и многие другие дети Донецкой Народной Республики, пережила немало трудностей. Её папа, настоящий герой, трагически погиб, защищая нашу страну. Память об этой утрате все еще свежа в её сердце.
Глава ДНР Денис Пушилин передал школьнице подарок от президента. Теперь юная Лариса хозяйка замечательного шпица по кличке Патрик.
Видео © Telegram / Д. В. Пушилин
«Детские мечты обязательно должны осуществляться, а мы должны делать для наших детей все возможное, чтобы они чувствовали, что в мире есть место для радости, любви и заботы», — написал в телеграм-канале Пушилин.
Лариса рассказала, что хочет стать правозащитником, чтобы помогать людям. А вот в чудеса, по словам девочки, она не верила ... до сегодняшнего дня.
Напомним, что Владимир Путин ежегодно поддерживает ещё одну акцию — «Ёлка желаний». В прошлом году он помог исполнить мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска, организовав для неё и её семьи поездку на Байкал. Девочка побывала на экскурсиях по озеру и в тематических музеях региона. В этом году российский лидер поучаствует в акции вновь.