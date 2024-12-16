ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии

«Мы согласовали приостановку безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам её первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

При этом, по словам Каллас, члены союза не смогли договориться о введении санкций против официальных лиц Грузии, якобы ответственных за репрессии и нарушение прав человека. Глава европейской дипломатии считает, что решение не было принято из-за отсутствия единства членов Евросоюза. Против введения санкций выступили Венгрия и Словакия.