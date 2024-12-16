ЕС приостановит безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии
Евросоюз (ЕC) принял решение приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии. Соответствующее предложение в ближайшее время представит Еврокомиссия, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Мы согласовали приостановку безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам её первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.
При этом, по словам Каллас, члены союза не смогли договориться о введении санкций против официальных лиц Грузии, якобы ответственных за репрессии и нарушение прав человека. Глава европейской дипломатии считает, что решение не было принято из-за отсутствия единства членов Евросоюза. Против введения санкций выступили Венгрия и Словакия.
Напомним, в Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. На них одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (53,93% голосов). Оппозиция, а также глава страны Саломе Зурабишвили не стали признавать результаты голосования. В стране вспыхнули протесты. С 12 декабря в Грузии отменён жёлтый уровень безопасности, введённый из-за массовых протестов у здания парламента после выборов. 14 декабря в стране прошли президентские выборы, голосовать могли только выборщики-парламентарии.
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