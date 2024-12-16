«Амбициозные цели»: Политолог указал на главные посылы речи Путина на коллегии Минобороны

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подвёл итоги выступления президента России Владимира Путина на коллегии Минобороны. Чёткое заявление главы государства о потере легитимности киевского режима подчеркивает, что РФ остаётся в правовом поле и не намерена следовать «правилам» западных стран, уверен политолог.

«Фактически президент на расширенной коллегии поставил перед Минобороны весьма амбициозные цели с одной только поправкой — беречь жизни военнослужащих. В остальном, как уже понятно, армии предстоит обеспечить противостояние с, ни много ни мало, более чем 50 странам, в том или ином виде, задействованных в вооруженном конфликте с РФ через Украину», — сказал Мухин в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, глава Минобороны Андрей Белоусов должен обеспечить эффективную координацию между армией и экономикой страны, а также её тылом, чтобы успешно применять как традиционные, так и новые виды вооружений для победы. В этом году, продолжил Мухин, ВС РФ получили стратегическое преимущество на поле боя и вышли на оперативный простор, перестроив экономику таким образом, что инициатива стала возможной как на фронте, так и в политической сфере.