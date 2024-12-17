«Проявили бойцовские качества»: Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ
Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ в Будапеште
Завоевавших золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова и Егора Корнева поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания опубликована на сайте Кремля.
«В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд», — отметил российский лидер.
Президент также пожелал спортсменам дальнейших ярких побед и всего наилучшего.
Напомним, ЧМ по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены завоевали несколько золотых медалей, а также побили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров. По итогу наша сборная, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив лишь американским коллегам.
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