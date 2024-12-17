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Регион
16 декабря, 21:35

«Проявили бойцовские качества»: Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ

Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ в Будапеште

Завоевавших золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова и Егора Корнева поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания опубликована на сайте Кремля.

«В напряжённой борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплочённость, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд», — отметил российский лидер.

Президент также пожелал спортсменам дальнейших ярких побед и всего наилучшего.

Стало известно, сколько получат российские пловцы за выступление на чемпионате мира
Стало известно, сколько получат российские пловцы за выступление на чемпионате мира

Напомним, ЧМ по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены завоевали несколько золотых медалей, а также побили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров. По итогу наша сборная, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив лишь американским коллегам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Анатолий Цейко
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