«Проявили бойцовские качества»: Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ

Завоевавших золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште российских пловцов Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоду, Андрея Минакова и Егора Корнева поздравил президент РФ Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания опубликована на сайте Кремля.