Запад признаёт успехи России в мировом плавании, уверен призёр Олимпиады

Фантастический результат российской сборной на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште подтверждает, что наша страна вновь стала полноправным членом мирового плавания. Успехи отечественных спортсменов признают даже на Западе. Об этом заявил призёр Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.

Он подчеркнул в беседе с телеканалом «Звезда», что российские атлеты участвовали почти в каждом заплыве и на каждой дистанции демонстрировали борьбу. Добрые слова в адрес наших спортсменов прозвучали и от западных коллег. А это значит, что мир поворачивается лицом к России, уверен Волков.