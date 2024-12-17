Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 08:24

Запад признаёт успехи России в мировом плавании, уверен призёр Олимпиады

Спортсмен Волков: Россия вновь стала полноправным членом мирового плавания

Фантастический результат российской сборной на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште подтверждает, что наша страна вновь стала полноправным членом мирового плавания. Успехи отечественных спортсменов признают даже на Западе. Об этом заявил призёр Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.

Он подчеркнул в беседе с телеканалом «Звезда», что российские атлеты участвовали почти в каждом заплыве и на каждой дистанции демонстрировали борьбу. Добрые слова в адрес наших спортсменов прозвучали и от западных коллег. А это значит, что мир поворачивается лицом к России, уверен Волков.

«Мы были допущены к чемпионату, пусть и в нейтральном статусе. Это, конечно, и обидно, и несправедливо, но когда-нибудь и это пройдёт», — отметил призёр Олимпиады.

«Проявили бойцовские качества»: Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ
«Проявили бойцовские качества»: Путин поздравил российских пловцов с золотом на ЧМ

Напомним, российские спортсмены завоевали несколько золотых медалей, а также побили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров в ходе Чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Отечественная сборная, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив лишь коллегам из США.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar