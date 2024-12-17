Запад признаёт успехи России в мировом плавании, уверен призёр Олимпиады
Спортсмен Волков: Россия вновь стала полноправным членом мирового плавания
Фантастический результат российской сборной на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште подтверждает, что наша страна вновь стала полноправным членом мирового плавания. Успехи отечественных спортсменов признают даже на Западе. Об этом заявил призёр Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков.
Он подчеркнул в беседе с телеканалом «Звезда», что российские атлеты участвовали почти в каждом заплыве и на каждой дистанции демонстрировали борьбу. Добрые слова в адрес наших спортсменов прозвучали и от западных коллег. А это значит, что мир поворачивается лицом к России, уверен Волков.
«Мы были допущены к чемпионату, пусть и в нейтральном статусе. Это, конечно, и обидно, и несправедливо, но когда-нибудь и это пройдёт», — отметил призёр Олимпиады.
Напомним, российские спортсмены завоевали несколько золотых медалей, а также побили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 метров в ходе Чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Отечественная сборная, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в общем медальном зачёте, уступив лишь коллегам из США.