В России ищут добровольцев для испытания вакцины от рака
Начался отбор добровольцев для исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс»
В России начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс». Об этом сообщает Telegram-канал главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна.
К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома. Предпочтение отдадут добровольцам, которые уже прошли противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии.
Возрастные рамки для участников составляют от 18 до 75 лет, а общее состояние здоровья должно позволять проводить дополнительное лечение, добавил Каприн.
Вакцина «ЭнтероМикс» была разработана в НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.
Ранее Каприн сообщил, что разработка российской онковакцины на основе мРНК для каждого пациента будет финансироваться за счет государства. Он подчеркнул, что стоимость создания вакцины для одного человека составит около 300 тысяч рублей, однако для граждан эта процедура будет бесплатной. Эксперты Федерального медико-биологического агентства планируют начать применение российской вакцины против рака уже в 2025 году.
Kandinsky 3.1 / Life.ru