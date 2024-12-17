В России ищут добровольцев для испытания вакцины от рака

В России начался отбор кандидатов для участия в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс». Об этом сообщает Telegram-канал главного внештатного онколога Минздрава Андрея Каприна.

К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома. Предпочтение отдадут добровольцам, которые уже прошли противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии.

Возрастные рамки для участников составляют от 18 до 75 лет, а общее состояние здоровья должно позволять проводить дополнительное лечение, добавил Каприн.

Вакцина «ЭнтероМикс» была разработана в НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.