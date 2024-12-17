В суде поведали о попытках фигурантов дела о сухпайках для армии скрыть улики
Фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для российской армии пытались замаскировать свои преступные действия. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости», ссылаясь на документы Басманного суда Москвы.
Учитывая этот факт, суд решил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Эльвиры Смирновой на запрашиваемый период.
Ранее было установлено, что ущерб, причиненный Министерству обороны России в результате поставок некачественного питания от Грязинского пищевого комбината, составил около 1,3 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова упоминаются четыре компании: Грязинский пищевой комбинат (ГПК), а также «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Следственные органы провели допросы сотрудников этих организаций. Уточняется, что арестованные совладельцы ГПК — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова — имели связи с указанными компаниями.
Kandinsky 3.1 / Life.ru