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Регион
17 декабря, 08:31

В суде поведали о попытках фигурантов дела о сухпайках для армии скрыть улики

Фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для российской армии пытались замаскировать свои преступные действия. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости», ссылаясь на документы Басманного суда Москвы.

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Учитывая этот факт, суд решил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Эльвиры Смирновой на запрашиваемый период.

Ранее было установлено, что ущерб, причиненный Министерству обороны России в результате поставок некачественного питания от Грязинского пищевого комбината, составил около 1,3 миллиарда рублей.

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Ранее сообщалось, что в деле экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова упоминаются четыре компании: Грязинский пищевой комбинат (ГПК), а также «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Следственные органы провели допросы сотрудников этих организаций. Уточняется, что арестованные совладельцы ГПК — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова — имели связи с указанными компаниями.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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