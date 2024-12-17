В суде поведали о попытках фигурантов дела о сухпайках для армии скрыть улики

Фигуранты уголовного дела о поставках некачественных сухпайков для российской армии пытались замаскировать свои преступные действия. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости», ссылаясь на документы Басманного суда Москвы.

Учитывая этот факт, суд решил удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок содержания под стражей обвиняемой Эльвиры Смирновой на запрашиваемый период.