Чем опасен длительный приём препаратов от изжоги, объяснила гастроэнтеролог
Врач Иванова предупредила об опасности долгого приёма препаратов от изжоги
Препараты от изжоги нельзя принимать больше двух недель, предупредила гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова. В противном случае, по её словам, возрастают риски развития паразитарной или бактериальной инфекции.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые назначаются при изжоге, считаются незаменимыми средствами лечения, так как снижают секрецию соляной кислоты в желудке. Однако это негативно сказывается на процессе переваривания пищи, что способствует активации бактерий, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
«ИПП подавляют секрецию ферментов и соляной кислоты, а значит, выключают и стерилизующую функцию сока желудка, блокируют переваривание белков на аминокислоты», — подчеркнула врач.
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