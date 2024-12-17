Чем опасен длительный приём препаратов от изжоги, объяснила гастроэнтеролог

Препараты от изжоги нельзя принимать больше двух недель, предупредила гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова. В противном случае, по её словам, возрастают риски развития паразитарной или бактериальной инфекции.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые назначаются при изжоге, считаются незаменимыми средствами лечения, так как снижают секрецию соляной кислоты в желудке. Однако это негативно сказывается на процессе переваривания пищи, что способствует активации бактерий, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».