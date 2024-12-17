Актёра Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена
Актёра Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату. Об улучшении состояния сообщает телеграм-канал SHOT.
Московским врачам удалось не только стабилизировать состояние 75-летнего народного артиста, но и добиться значительного улучшения его самочувствия. Сегодня актёра перевели из отделения реанимации в обычную палату — спустя неделю, после сложной операции.
В беседе с SHOT сын Бориса Васильевича сообщил, что актёр чувствует себя хорошо. Однако, по нашей информации, в больнице он пробудет ещё минимум несколько дней.
Напомним, народного артиста РФ доставили в больницу ночью 5 декабря после того, как жена нашла его без сознания на лестничной площадке. Щербаков сильно ударился головой при падении. Придя в сознание, он пожаловался на головные боли дезориентацию. Врачи нашли у него нарушения сердечного ритма, а также признаки недостаточности. Также у него обнаружили перелом черепа и костей челюсти. Народному любимцу провели операцию, зафиксировав смещённую скуловую кость металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит проходить около двух недель. После операции из-за болевых ощущений актёр с трудом говорит, ест и пьёт. Сам Щербаков сохраняет позитивный настрой и верит в своё скорейшее выздоровление.