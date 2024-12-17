Актёра Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату. Об улучшении состояния сообщает телеграм-канал SHOT.

Московским врачам удалось не только стабилизировать состояние 75-летнего народного артиста, но и добиться значительного улучшения его самочувствия. Сегодня актёра перевели из отделения реанимации в обычную палату — спустя неделю, после сложной операции.