Школьники из России победили на Международной астрономической олимпиаде

Подведены итоги Международной астрономической олимпиады (International Astronomy Olympiad, IAO 2024), которая прошла в Кокс-Базаре, Республика Бангладеш. Российские школьники стали победителями соревнований. Поздравления участникам сборной команды выразили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Эти достижения свидетельствуют о глубоком знании и выдающихся способностях наших ребят, а также о поддержке со стороны учителей и наставников, которые помогают раскрыть их таланты и реализовать потенциал – это национальная цель, обозначенная президентом Владимиром Путиным!» – отметил Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения Сергей Кравцов также поздравил ребят с успешным выступлением и заявил, что эти золотые медали – это не только успех каждого участника сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественного образования.

Золотые медали были вручены:

• Егору Ткачеву (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный) — абсолютный победитель, группа α;

• Ивану Пругло (школа № 179, г. Москва) — абсолютный победитель, группа β;

• Александру Белоцерковцеву (Президентский физико-математический лицей № 239, г. Санкт-Петербург) — абсолютный победитель, группа γ;

• Денису Скрипке (Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск);

• Якову Бахтиярову (Физико-математический лицей № 5, Московская область).

Серебряные медали получили:

• Анна Михайлова (Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, г. Москва);

• Александр Андреев (Физико-математический лицей № 5, Московская область);

• Маргарита Цветкова (школа «Летово», г. Москва);

• Ольга Карасева (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва);

• Екатерина Чуркина (школа № 179, г. Москва).

Международная астрономическая олимпиада (IAO 2024) проходила для школьников 8–11 классов с 8 по 17 декабря. Российские участники принимали участие в дистанционном формате, выполняя задания в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в Московской области. В этом году олимпиада объединила 42 участника из шести стран.