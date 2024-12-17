«Это хорошо»: Главарь украинских нацистов назвал ядерную войну выгодной для Киева

Лидер украинской ультраправой организации С14* Евгений Карась в интервью радиостанции «Байрактар» заявил, что ядерная война выгодна Украине. По его мнению, в этом случае от России отвернутся Китай и Индия, а Запад усилит поддержку Киева. Очевидно, человеческие жертвы не интересуют лидера ультраправых.

«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдёт», — уверен Карась.

Он уточнил, что президент России не пойдёт на такой шаг. По его словам, Владимир Путин якобы отказывается от применения ядерного оружия только по причине того, что это выгодно для Киева.