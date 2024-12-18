МО: Светлая память о талантливом генерале Игоре Кириллове сохранится навсегда
Погибший в Москве генерал Игорь Кириллов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Погибший 17 декабря начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов внёс огромный вклад в обеспечение безопасности России. Его имя стало синонимом прогресса и новаторства в области обороны. Об этом говорится в некрологе Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная Звезда».
«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы», — гласит текст.
Авторами некролога значатся 26 человек. Среди них министр обороны Андрей Белоусов, глава Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МО Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие.
«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — гласит публикация.
Начальника Войск РХБЗ и его помощника не стало ранним утром 17 декабря, когда рядом с ними сдетонировало самодельное взрывное устройство. Генерал знал, что за ним ведётся охота. Заказчикам коварного теракта не удастся избежать возмездия, отметил Дмитрий Медведев.