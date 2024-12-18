МО: Светлая память о талантливом генерале Игоре Кириллове сохранится навсегда

Погибший 17 декабря начальник Войск РХБЗ Игорь Кириллов внёс огромный вклад в обеспечение безопасности России. Его имя стало синонимом прогресса и новаторства в области обороны. Об этом говорится в некрологе Минобороны РФ, опубликованном в газете «Красная Звезда».

«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы», — гласит текст.

Авторами некролога значатся 26 человек. Среди них министр обороны Андрей Белоусов, глава Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МО Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие.