«Любил работу»: Супруга убитого помощника Кириллова рассказала о последнем разговоре с мужем
360.ru: У убитого помощника генерала Кириллова остались двое маленьких детей
Супруга Ильи Поликарпова, погибшего помощника начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, рассказала о своём последнем разговоре с мужем. Наталья поделилась, что её беседа с супругом была очень короткой. Она лишь сказала, что звонит будильник и пора на работу. Никто не предполагал, что вскоре последует трагедия.
«Хороший человек был. Любил свою работу, как и своих детей», — приводит слова вдовы Ильи 360.ru.
Она также уточнила, что её муж сотрудничал с начальником РХБЗ с марта прошлого года. В свободное время Илья занимался гуманитарной деятельностью и был большим патриотом. Без отца остались двое детей, восьми и девяти лет.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Мощность самодельного взрывного устройства составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Второй жертвой стал его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru показывал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.
Life.ru