«Любил работу»: Супруга убитого помощника Кириллова рассказала о последнем разговоре с мужем

Супруга Ильи Поликарпова, погибшего помощника начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, рассказала о своём последнем разговоре с мужем. Наталья поделилась, что её беседа с супругом была очень короткой. Она лишь сказала, что звонит будильник и пора на работу. Никто не предполагал, что вскоре последует трагедия.

«Хороший человек был. Любил свою работу, как и своих детей», — приводит слова вдовы Ильи 360.ru.