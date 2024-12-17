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Убийство генерала Кириллова
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Регион
17 декабря, 14:52

Медведев заявил, что киевские заказчики убийства Кириллова будут уничтожены

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на сегодняшнем совещании по вопросу госконтрактов в сфере ОПК предложил почтить минутой молчания память начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который был убит при взрыве в Москве.

Видео © Life.ru

Медведев отметил, что заказчики этого убийства генерала Кириллова, это военно-политическое руководство Украины. Он выразил уверенность, что Россия сделает всё, чтобы уничтожить заказчиков этой расправы.

«Сегодня в результате теракта погиб наш коллега, наш товарищ, он был военачальником, преданным долгу и присяге. Мы все знали его как хорошего профессионала и как порядочного человека. Всем понятно, что произошло и что надо делать», — заявил Медведев.

«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»
«Его предупредили»: Генерал Кириллов знал о начавшейся на него «охоте»

Напоминаем, что рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Сила взрывного устройства составила примерно 300 граммов тротила. Следственный комитет квалифицировал это преступление как теракт, и по данному факту возбуждено уголовное дело. По словам медиков, смерть генерала наступила мгновенно. За день до трагедии Служба безопасности Украины возбудила дело против Кириллова.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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