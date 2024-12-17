Медведев заявил, что киевские заказчики убийства Кириллова будут уничтожены
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на сегодняшнем совещании по вопросу госконтрактов в сфере ОПК предложил почтить минутой молчания память начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который был убит при взрыве в Москве.
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Медведев отметил, что заказчики этого убийства генерала Кириллова, это военно-политическое руководство Украины. Он выразил уверенность, что Россия сделает всё, чтобы уничтожить заказчиков этой расправы.
«Сегодня в результате теракта погиб наш коллега, наш товарищ, он был военачальником, преданным долгу и присяге. Мы все знали его как хорошего профессионала и как порядочного человека. Всем понятно, что произошло и что надо делать», — заявил Медведев.
Напоминаем, что рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Сила взрывного устройства составила примерно 300 граммов тротила. Следственный комитет квалифицировал это преступление как теракт, и по данному факту возбуждено уголовное дело. По словам медиков, смерть генерала наступила мгновенно. За день до трагедии Служба безопасности Украины возбудила дело против Кириллова.
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