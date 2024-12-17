Медведев заявил, что киевские заказчики убийства Кириллова будут уничтожены

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на сегодняшнем совещании по вопросу госконтрактов в сфере ОПК предложил почтить минутой молчания память начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, который был убит при взрыве в Москве.

Медведев отметил, что заказчики этого убийства генерала Кириллова, это военно-политическое руководство Украины. Он выразил уверенность, что Россия сделает всё, чтобы уничтожить заказчиков этой расправы.

«Сегодня в результате теракта погиб наш коллега, наш товарищ, он был военачальником, преданным долгу и присяге. Мы все знали его как хорошего профессионала и как порядочного человека. Всем понятно, что произошло и что надо делать», — заявил Медведев.