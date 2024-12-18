Житель Украинска десять дней прятал российского бойца от ВСУ
Житель освобождённого города Украинск в ДНР по имени Виктор рассказал о том, как в течение десяти дней прятал российского штурмовика от украинских военных. Однако, к сожалению, уцелеть бойцу так и не удалось. Подробностями истории поделились в РИА «Новости».
По словам горожанина, штурмовик занял позицию в доме после наступления российских войск. Затем Украинск вновь временно перешёл под контроль ВСУ, и Виктор спрятал бойца в своей квартире, обеспечив водой и пропитанием. Спустя десять дней освободители пошли в атаку и окончательно взяли населённый пункт. Военнослужащий встретился с сослуживцами и собирался примкнуть к их рядам, но для этого ему нужно было вернуться в дом и забрать оружие и бронежилет. Там-то его и подкараулил вражеский снайпер.
«Он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер. Боец, которого мы укрывали десять дней, он погиб на этом месте. Вот здесь ещё его сумка осталась. Жалко», — поделился Виктор.
А между тем Российская армия продолжает денно и нощно уничтожать врага в зоне СВО, применяя авиацию и артиллерию. Внимание всего мира сейчас приковано к Курахово, где ВС РФ зачищают один «котёл» за другим. Эксперты уверены, что оборона ВСУ на этом участке рухнет до Нового года.
VK / Минобороны России