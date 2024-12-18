Житель освобождённого города Украинск в ДНР по имени Виктор рассказал о том, как в течение десяти дней прятал российского штурмовика от украинских военных. Однако, к сожалению, уцелеть бойцу так и не удалось. Подробностями истории поделились в РИА «Новости».

По словам горожанина, штурмовик занял позицию в доме после наступления российских войск. Затем Украинск вновь временно перешёл под контроль ВСУ, и Виктор спрятал бойца в своей квартире, обеспечив водой и пропитанием. Спустя десять дней освободители пошли в атаку и окончательно взяли населённый пункт. Военнослужащий встретился с сослуживцами и собирался примкнуть к их рядам, но для этого ему нужно было вернуться в дом и забрать оружие и бронежилет. Там-то его и подкараулил вражеский снайпер.