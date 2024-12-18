Песков раскрыл заказчика убийства российского генерала Кириллова
Песков: Очевидно, что Киев — заказчик убийства генерала Кириллова
Заказчиками теракта против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова являются киевские власти, которые часто прибегают к подобным методам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что российские спецслужбы оперативно занимаются расследованием этого преступления.
«В данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 17 декабря генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал жертвой теракта на юго-востоке Москвы. Сегодня утром был арестован подозреваемый в этом преступлении — приезжий из Узбекистана по имени Ахмад Курбанов. Во время допроса он сообщил, что получил указания от кураторов из Украины. В качестве вознаграждения ему обещали $100 тысяч и гражданство одной из европейских стран. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что теракт против военного нельзя ничем оправдать.
Life.ru