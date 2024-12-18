Заказчиками теракта против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова являются киевские власти, которые часто прибегают к подобным методам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что российские спецслужбы оперативно занимаются расследованием этого преступления.

«В данном случае наши специальные службы, правоохранительные органы работают быстро. Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — сказал представитель Кремля.