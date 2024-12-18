Соседи убитого генерала Кириллова предложили увековечить его имя
Соседи погибшего генерала Кириллова предложили назвать улицу в его честь
Соседи по ЖК убитого российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, предложили назвать улицу его именем. Многие из них также выразили желание поддерживать неофициальный мемориал у дома. Об этом сообщила местная жительница телеканалу «Звезда».
Соседка генерала Кириллова рассказала об инициативе жителей ЖК. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Память о нм должна быть увековечена. Соседи в чате предложили назвать улицу в честь генерала Кириллова. А самое главное, этот человек был бойцом, воином, и не возложить ему цветы — это просто кощунство», — заявила соседка военного.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Сегодня утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане. На допросе он заявил, что получил задание от кураторов из Украины, которые пообещали ему $100 тысяч и паспорт одной из европейских стран за совершение преступления.
Telegram / Минобороны России