Соседи убитого генерала Кириллова предложили увековечить его имя

Соседи по ЖК убитого российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, предложили назвать улицу его именем. Многие из них также выразили желание поддерживать неофициальный мемориал у дома. Об этом сообщила местная жительница телеканалу «Звезда» .

«Память о нм должна быть увековечена. Соседи в чате предложили назвать улицу в честь генерала Кириллова. А самое главное, этот человек был бойцом, воином, и не возложить ему цветы — это просто кощунство», — заявила соседка военного.