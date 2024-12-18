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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
18 декабря, 12:38
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Соседи убитого генерала Кириллова предложили увековечить его имя

Соседи погибшего генерала Кириллова предложили назвать улицу в его честь

Соседи по ЖК убитого российского генерала, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, предложили назвать улицу его именем. Многие из них также выразили желание поддерживать неофициальный мемориал у дома. Об этом сообщила местная жительница телеканалу «Звезда».

Соседка генерала Кириллова рассказала об инициативе жителей ЖК. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Память о нм должна быть увековечена. Соседи в чате предложили назвать улицу в честь генерала Кириллова. А самое главное, этот человек был бойцом, воином, и не возложить ему цветы — это просто кощунство», — заявила соседка военного.

У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине
У убийцы генерала Кириллова оказалось много друзей на Украине

Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Сегодня утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане. На допросе он заявил, что получил задание от кураторов из Украины, которые пообещали ему $100 тысяч и паспорт одной из европейских стран за совершение преступления.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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