Трое пострадавших при столкновении поездов под Мурманском находятся в тяжёлом состоянии

В Мурманской области число пострадавших в результате аварии с пассажирским поездом и грузовым составом увеличилось до десяти человек. Троих госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тем, кому не требуется госпитализация, медики оказывают помощь на месте.