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Регион
18 декабря, 15:07

Трое пострадавших при столкновении поездов под Мурманском находятся в тяжёлом состоянии

Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до десяти

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Мурманской области число пострадавших в результате аварии с пассажирским поездом и грузовым составом увеличилось до десяти человек. Троих госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тем, кому не требуется госпитализация, медики оказывают помощь на месте.

На данный момент известно о повреждении четырёх пассажирских вагонов. Минимум три из них перевернулись в результате аварии. Внутри находился 161 человек, включая 32 ребёнка.

Стала известна предварительная причина столкновения поездов под Мурманском
Стала известна предварительная причина столкновения поездов под Мурманском

Напомним, что ЧП произошло вечером 18 декабря в Мурманской области. Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Авария случилась в 16:15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая. На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи.

«Это просто....»: Появилось видео эмоциональной эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском
«Это просто....»: Появилось видео эмоциональной эвакуации пассажиров поезда после ЧП под Мурманском
Наталья Афонина
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