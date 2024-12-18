Трое пострадавших при столкновении поездов под Мурманском находятся в тяжёлом состоянии
Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до десяти
Грузовой и пассажирский поезда столкнулись под Мурманском. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Мурманской области число пострадавших в результате аварии с пассажирским поездом и грузовым составом увеличилось до десяти человек. Троих госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тем, кому не требуется госпитализация, медики оказывают помощь на месте.
На данный момент известно о повреждении четырёх пассажирских вагонов. Минимум три из них перевернулись в результате аварии. Внутри находился 161 человек, включая 32 ребёнка.
Напомним, что ЧП произошло вечером 18 декабря в Мурманской области. Двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Авария случилась в 16:15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая. На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи.