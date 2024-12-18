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Регион
18 декабря, 16:46

В РЖД предупредили о фейковом видео столкновения поездов под Мурманском

В РЖД призвали журналистов проверять информацию перед публикацией в новостных лентах, так как в некоторых телеграм-каналах разошлось видео, на котором якобы запечатлён момент столкновения двух поездов в Мурманской области. Как пояснили в организации, этот ролик был снят ещё в 2020 году.

«Распространяемое в телеграм-каналах видео столкновения поездов не имеет отношения к сегодняшнему происшествию в Мурманской области. Оно относится к событию, произошедшему в 2020 году», сказано в заявлении РЖД.

Life.ru напоминает, что старое видео, разошедшееся в Сети и выдаваемое за сегодняшнее, относится к трагедии во Владимирской области в 2020 году, тогда погиб один человек из-за крушения товарного состава с цистернами.

Семь бригад скорой помощи выехали к месту ЧП с поездом Мурманск — Петербург
Семь бригад скорой помощи выехали к месту ЧП с поездом Мурманск — Петербург

Как сообщалось, вечером 18 декабря в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. Авария произошла у станции Княжая. На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи. Число пострадавших выросло до 14 человек, трое находятся в тяжёлом состоянии. Повреждены четыре вагона пассажирского состава, всего в поезде находился 161 человек. Предварительная причина ЧП — поломка токоприёмника грузового состава.

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Telegram / Телеграмма РЖД

Татьяна Миссуми
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