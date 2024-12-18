В РЖД предупредили о фейковом видео столкновения поездов под Мурманском

В РЖД призвали журналистов проверять информацию перед публикацией в новостных лентах, так как в некоторых телеграм-каналах разошлось видео, на котором якобы запечатлён момент столкновения двух поездов в Мурманской области. Как пояснили в организации, этот ролик был снят ещё в 2020 году.

«Распространяемое в телеграм-каналах видео столкновения поездов не имеет отношения к сегодняшнему происшествию в Мурманской области. Оно относится к событию, произошедшему в 2020 году», — сказано в заявлении РЖД.