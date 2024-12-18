Чибис: Вертолёт с медиками вылетел к месту столкновения поездов под Мурманском
Эвакуация пострадавших при столкновении поездов. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Вертолёт территориального центра медицины катастроф направляется на место столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. «Скорая» начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Готовится к вылету вертолёт территориального центра медицины катастроф», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
Напомним, вечером 18 декабря в Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом и сошёл с рельсов. На место происшествия выехали семь бригад скорой помощи. По последним данным, пострадали 14 человек. Предварительной причиной происшествия считается поломка токоприёмника грузового состава.