Чибис: Вертолёт с медиками вылетел к месту столкновения поездов под Мурманском

Вертолёт территориального центра медицины катастроф направляется на место столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. «Скорая» начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ. Готовится к вылету вертолёт территориального центра медицины катастроф», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.