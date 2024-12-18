Рябков — о реакции Запада на убийство Кириллова: Делят террористов на своих и чужих

Реакция западных стран на убийство российского генерала, руководителя войск РХБЗ Игоря Кириллова ярко демонстрирует разделение террористов на «своих» и «чужих» в их восприятии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«То, как реагируют на Западе, и прежде всего неформалы и СМИ, это саморазоблачительно, это лучшее подтверждение того, что на Западе чем дальше, тем больше делят террористов на своих, которым можно все, и каких-то абстрактных чужих», — сказал он журналистам.