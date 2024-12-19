Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, может оказать негативное влияние на переговоры между Москвой и Киевом. Такое мнение высказали эксперты в интервью для The New York Times.

Бывший глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон отметил, что убийство Кириллова не повлияет на боеспособность Российской армии, но будет нести «психологический эффект». Ральф Гофф, также бывший сотрудник ЦРУ, добавил, что такие действия Киева являются «ошибочными» и могут привести к «обратному эффекту».