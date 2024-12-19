В ЦРУ указали Киеву на обратный эффект от убийства генерал-лейтенанта Кириллова
NYT: В ЦРУ заявили об обратном эффекте от убийства генерал-лейтенанта Кириллова
Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, может оказать негативное влияние на переговоры между Москвой и Киевом. Такое мнение высказали эксперты в интервью для The New York Times.
Бывший глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон отметил, что убийство Кириллова не повлияет на боеспособность Российской армии, но будет нести «психологический эффект». Ральф Гофф, также бывший сотрудник ЦРУ, добавил, что такие действия Киева являются «ошибочными» и могут привести к «обратному эффекту».
«Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — заявил Гофф.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал жертвой теракта, произошедшего рано утром 17 декабря на юго-востоке Москвы. Также погиб его помощник, а водитель получил ранения. Правоохранительные органы задержали исполнителя — уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова. На допросе он признался, что получил указания от кураторов с Украины, которые пообещали ему европейский паспорт и сумму в $100 тысяч. Следствие предполагает, что тайник со взрывчаткой мог быть организован для Курбанова агентом СБУ с прозвищем Морбиус, который находится в розыске с лета 2024 года.
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