Угроза нацбезопасности: В США стоят на ушах из-за неопознанных БПЛА

Пролетающие над аэропортами и военными аэродромами в США неизвестные БПЛА могут стать причиной происшествий национального масштаба. Об этом сообщает Bussiness Insider со ссылкой на военного эксперта Марка Канкиана.

«По поводу дронов летающих над аэропортами Канкиан сказал, что такая активность может быть угрозой безопасности и мешать рабочим процессам. Это может обернуться масштабным нарушением работы в крупном аэропорту с последствиями на всю страну», — приводят авторы слова эксперта.

Он обратил внимание на то, что случаев с появлением неопознанных дронов в США стало больше. По его словам, это представляет большую угрозу не только для гражданского авиасообщения, но и для военных аэродромов. При этом опасностью является не только возможность нарушения графика полётов, но и возможные утечки служебной информации из-за пролёта чужих беспилотников.