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19 декабря, 08:33
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Путину доложили о крупных нарушениях в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре

Генпрокурор Краснов доложил Путину о «больших нарушениях» в Минпросвещения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Генеральная прокуратура выявила значительные нарушения в работе Минпросвещения и Рособрнадзора, о чём уже доложено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время своего выступления в Совете Федерации.

«Недавно мы завершили обширную проверку, в ходе которой обнаружились серьезные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. В частности, это касается неэффективного расходования бюджетных средств. Проблема с учебниками также остается актуальной: частые изменения в образовательных процессах приводят к устареванию методических пособий», — отметил он.

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Краснов направил акты реагирования и потребовал от министров навести порядок, чтобы учащиеся имели доступ к актуальным учебным материалам. По словам генпрокурора, нельзя менять требования каждые полгода или год: здесь необходим порядок.

Глава ведомства добавил, что только в этом году прокуроры предотвратили более 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности около 2 тысяч должностных лиц за неспособность систематизировать учебный процесс.

«Я проинформировал президента Владимира Путина о результатах этих масштабных проверок», — заключил глава прокуратуры.

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Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку локальных актов школ Уссурийска. Причиной тому послужил запрет на ношение брюк девочкам в школе №32. А школу в подмосковном Одинцове, где ученик обмочился на уроке из-за отказа педагога отпустить его в туалет, проверят и прокуратура, и Министерство образования Московской области.

Марина Фещенко
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