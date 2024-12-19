Путину доложили о крупных нарушениях в Министерстве просвещения и Рособрнадзоре

Генеральная прокуратура выявила значительные нарушения в работе Минпросвещения и Рособрнадзора, о чём уже доложено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов во время своего выступления в Совете Федерации.

«Недавно мы завершили обширную проверку, в ходе которой обнаружились серьезные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. В частности, это касается неэффективного расходования бюджетных средств. Проблема с учебниками также остается актуальной: частые изменения в образовательных процессах приводят к устареванию методических пособий», — отметил он.

Краснов направил акты реагирования и потребовал от министров навести порядок, чтобы учащиеся имели доступ к актуальным учебным материалам. По словам генпрокурора, нельзя менять требования каждые полгода или год: здесь необходим порядок.

Глава ведомства добавил, что только в этом году прокуроры предотвратили более 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности около 2 тысяч должностных лиц за неспособность систематизировать учебный процесс.

«Я проинформировал президента Владимира Путина о результатах этих масштабных проверок», — заключил глава прокуратуры.