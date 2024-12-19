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19 декабря, 09:03

Зеленский раскрыл сроки визита спецпреда Трампа в Киев

Зеленский ожидает спецпреда Трампа Кита Келлога в Киеве в начале 2025 года

Будущий специальный представитель избранного американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приедет в столицу Незалежной в начале 2025 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова передаёт «РБК-Украина».

«Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим, что он имеет в виду и что имел в виду [насчёт Украины]», — поделился планами Зеленский.

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А по поводу Украины Кит Келлог сделал уже несколько важных заявлений. К примеру, он отметил, что мир между Украиной и Россией будет достигнуть в ближайшие месяцы. По его словам, подписать документ стороны могут в Вашингтоне. Спецпред также объявил, что страны уже полностью готовы к началу переговоров. СМИ считают, что после визита в Киев Келлог направится в Москву, если получит оттуда соответствующее приглашение.

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ТАСС / ЕРА, Zuma

Владимир Озеров
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