Зеленский раскрыл сроки визита спецпреда Трампа в Киев
Зеленский ожидает спецпреда Трампа Кита Келлога в Киеве в начале 2025 года
Будущий специальный представитель избранного американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приедет в столицу Незалежной в начале 2025 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова передаёт «РБК-Украина».
«Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим, что он имеет в виду и что имел в виду [насчёт Украины]», — поделился планами Зеленский.
А по поводу Украины Кит Келлог сделал уже несколько важных заявлений. К примеру, он отметил, что мир между Украиной и Россией будет достигнуть в ближайшие месяцы. По его словам, подписать документ стороны могут в Вашингтоне. Спецпред также объявил, что страны уже полностью готовы к началу переговоров. СМИ считают, что после визита в Киев Келлог направится в Москву, если получит оттуда соответствующее приглашение.
ТАСС / ЕРА, Zuma