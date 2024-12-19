Зеленский раскрыл сроки визита спецпреда Трампа в Киев

Будущий специальный представитель избранного американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог приедет в столицу Незалежной в начале 2025 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский, чьи слова передаёт «РБК-Украина».

«Мы ожидаем господина Келлога. Я думаю, тогда поговорим, что он имеет в виду и что имел в виду [насчёт Украины]», — поделился планами Зеленский.