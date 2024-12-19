«Откусишь — полголовы отлетает»: Боец Князь рассказал о смертельно опасных «сладких подарках» от ВСУ

Российский боец с позывным Князь рассказал о ловушках, которые расставляют вэсэушники при вынужденной сдаче территорий. По его словам, в зоне СВО встречаются различные мины, спрятанные во всё, что попадается украинцам под руку. Это могут быть и пачки сигарет, и шоколадные батончики.

«При отступлении минируют вообще всё: пачки сигарет, пачки денег, радиостанции. Даже шоколадки. Нашёл «Сникерс», раскрыл — вроде батончик целый. Откусишь — полголовы отлетает», — поделился деталями Князь в беседе с kp.ru.