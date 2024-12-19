«Откусишь — полголовы отлетает»: Боец Князь рассказал о смертельно опасных «сладких подарках» от ВСУ
Российский боец рассказал, что ВСУ минируют «Сникерсы» и пачки сигарет
Российский боец с позывным Князь рассказал о ловушках, которые расставляют вэсэушники при вынужденной сдаче территорий. По его словам, в зоне СВО встречаются различные мины, спрятанные во всё, что попадается украинцам под руку. Это могут быть и пачки сигарет, и шоколадные батончики.
«При отступлении минируют вообще всё: пачки сигарет, пачки денег, радиостанции. Даже шоколадки. Нашёл «Сникерс», раскрыл — вроде батончик целый. Откусишь — полголовы отлетает», — поделился деталями Князь в беседе с kp.ru.
О таких смертельных ловушках российских бойцов предупреждают ещё во время обучения сапёрному делу. Во время службы военному приходилось разминировать абсолютно разные предметы, в том числе и западные. Ожидается, что самым сложным направлением в зоне боевых действий будет Новомихайловка в ДНР, где ВСУ прочно засели.
К слову, от своих же мин страдают сами украинцы. Солдаты жалуются, что им дают в пользование бракованное оружие. Боеприпас после выстрела пролетает не больше метра и загорается. В связи с этим на ковёр был вызван министр обороны Украины Рустем Умеров. Было принято решение отослать назад партию из 150 тысяч бракованных мин.
Telegram / V_Zelenskiy_official