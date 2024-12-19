Экс-замглавы Минобороны Булгаков переводил похищенные деньги на счёт жены

Следственные органы считают, что Дмитрий Булгаков, ранее занимавший должность заместителя министра обороны и обвиняемый в мошенничестве, переводил украденные средства на банковский счёт своей жены. Эта информация содержится в материалах дела, данные приводит ТАСС.

В таких условиях деньги, незаконно присвоенные Булгаковым и находящиеся на счете его жены, могут быть конфискованы по решению суда.

Также сообщается, что по запросу следствия срок ареста банковских счетов генерала продлён до 25 марта 2025 года.

Как сообщалось ранее, следственные органы считают, что бывший заместитель министра обороны России организовал и возглавил преступную группу. По версии правоохранительных органов, эта группа была создана офицером с целью незаконного присвоения чужого имущества. В состав группы вошли знакомые Булгакова и другие лица, чьи личности ещё предстоит установить следователям.