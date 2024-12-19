Олигарху Коломойскому* продлили арест в рамках дела о заказном убийстве

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому* продлили арест в рамках расследования уголовного дела о покушении на адвоката. Он останется под стражей до 9 февраля 2025 года. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, опубликовав пост в своём телеграм-канале.

«Следственный судья Печорского районного суда продлил срок пребывания Коломойского* под стражей до 9 февраля 2025 года в рамках дела о покушении на адвоката», — написал он.

Коломойский* был задержан 2 сентября 2023 года. Тогда предпринимателю предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём. Позднее вместе с пятью сообщниками его обвинили в присвоении средств финансовой организации на сумму свыше $249 млн. А спустя время было предъявлено третье обвинение — в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершённом организованной группой в особо крупных размерах. По данным следствия, украинский бизнесмен с 2013 по 2014 годы незаконно заполучил активы на $700 миллионов.

Также против Коломойского* на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на зятя второго президента Украины. Несмотря на то, что покушение не было доведено до конца, нести ответственность за его организацию всё же пришлось.

Ранее Life.ru писал, что бизнес-партнёр Коломойского* сбежал с Украины по поддельным документам. Экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов уехал в Польшу, а после — в Австрию.