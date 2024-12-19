«Я этого не хочу»: Зурабишвили ответила на сравнения с Тихановской
Зурабишвили заявила, что не собирается становиться новой Тихановской
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вовсе не хочет становиться политиком в изгнании. Несмотря на то, что её президентский срок заканчивается 29 декабря, лидер не желает быть наравне с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской.
«Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес. — Прим. Life.ru), которых признают, когда они оказываются в изгнании… Я этого не хочу», — заявила глава государства телеканалу TVP World.
По словам Зурабишвили, сейчас она не планирует покидать Грузию. Политик отметила, что ей «нужна поддержка».
Напомним, что на днях в Грузии прошли выборы президента, на которых победил Михаил Кавелашвили. Этот бывший советский футболист стал единственным кандидатом на данный пост и был выдвинут от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в рамках новой избирательной системы. Тем не менее Саломе Зурабишвили не признаёт результаты выборов и отказывается сложить с себя полномочия. В Совете Федерации считают, что она планирует организовать громкую политическую провокацию.
TACC / EPA