«Я этого не хочу»: Зурабишвили ответила на сравнения с Тихановской

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вовсе не хочет становиться политиком в изгнании. Несмотря на то, что её президентский срок заканчивается 29 декабря, лидер не желает быть наравне с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской.

«Я вижу предположения, что я стану Тихановской или президентом Венесуэлы (кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес. — Прим. Life.ru), которых признают, когда они оказываются в изгнании… Я этого не хочу», — заявила глава государства телеканалу TVP World.