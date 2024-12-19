Путин раскрыл, кто убедил его назначить Цивилёву замминистра обороны
Путин заявил, что назначил Цивилёву замглавы Минобороны по настоянию Белоусова
Анна Цивилёва. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что глава Минобороны Андрей Белоусов лично предложил кандидатуру Анны Цивилёвой на пост своего заместителя, несмотря на её занятость в фонде «Защитники Отечества».
«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда Цивилёва Анна Евгеньевна пришла на работу в Министерство обороны, но потом всё-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает, [что] целесообразно будет организовать такую бесшовную работу», — пояснил Путин.
Он отметил, что работа в фонде помогла Цивилёвой оперативно включиться в работу в качестве заместителя Белоусова. Её назначение оправдано тем, что теперь удалось совместить сферу поддержки участникам СВО, ветеранам с направлением по работе с теми, кто «уже вышел за периметр Минобороны», добавил президент.
Напомним, что 17 августа Владимир Путин назначил Анну Цивилёву статс-секретарёмм — заместителем министра обороны, а в октябре присвоил ей чин действительного государственного советника третьего класса, соответствующий званию генерал-майора. Помимо этого, Цивилёва является главой госфонда «Защитники Отечества», который занимается вопросами поддержки участников спецоперации (СВО). Позже Путин признался, что не сразу согласился с её кандидатурой на должность в МО РФ, так как чиновница выполняла огромную и значимую работу в фонде.