Путин раскрыл, кто убедил его назначить Цивилёву замминистра обороны

Президент России Владимир Путин сообщил во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что глава Минобороны Андрей Белоусов лично предложил кандидатуру Анны Цивилёвой на пост своего заместителя, несмотря на её занятость в фонде «Защитники Отечества».

«Я не хотел соглашаться с тем, чтобы руководитель фонда Цивилёва Анна Евгеньевна пришла на работу в Министерство обороны, но потом всё-таки уступил предложению министра Белоусова, потому что он мне сказал, что он полагает, [что] целесообразно будет организовать такую бесшовную работу», — пояснил Путин.