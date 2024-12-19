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19 декабря, 13:36

Путину доложили о поимке украинских диверсантов с картами важных объектов в Европе

Путин: Украинские диверсанты задержаны в Словакии с картами газовых объектов

Российские спецслужбы сообщили, что в Европе поймали диверсантов с Украины, при себе у которых были карты объектов газовой энергетики. Об этом президент России рассказал на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которую транслирует Life.ru.

В Словакии задержали нескольких злоумышленников, посланных Украиной для совершения диверсий на объектах газовой энергетики страны, сообщил глава государства.

«Попрошу по партнёрским каналам запросить: что это такое? Мало того, что у нас теракты совершают, так ещё и в европейских странах. Они у нас кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам терактов в Европе», — возмутился Путин.

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Ранее в Москве в результате теракта был убит начальник Войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Исполнителем оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Как сообщил сам преступник, задание ему выдали украинские кураторы, пообещавшие за выполнение награду в $100 тысяч и паспорт европейской страны.

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Life.ru

Владимир Озеров
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