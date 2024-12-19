Путину доложили о поимке украинских диверсантов с картами важных объектов в Европе

Российские спецслужбы сообщили, что в Европе поймали диверсантов с Украины, при себе у которых были карты объектов газовой энергетики. Об этом президент России рассказал на прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которую транслирует Life.ru.

«Попрошу по партнёрским каналам запросить: что это такое? Мало того, что у нас теракты совершают, так ещё и в европейских странах. Они у нас кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам терактов в Европе», — возмутился Путин.