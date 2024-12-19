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19 декабря, 15:30

Астролог назвал 7 причин, почему кармический 2024 год у всех был до невозможности сложным

Високосность, соединение определённых планет и последствия пандемии — какие есть ещё причины, почему год Дракона и кармы 2024 был у всех таким сложным. Оказалось, причин достаточно.

Наверняка вы не только сами испытали, но и слышали много раз от знакомых и друзей, что 2024 год был каким-то особенно тяжёлым. И оказалось, что тому есть объяснение с точки зрения астрологии. Год Дракона, который скоро завершится, действительно выделяется в астрологическом плане как один из самых напряжённых и трансформационных за последние десятилетия.

Как рассказывает Life.ru астролог Павсекакий Богданов, 2024 високосный год оказался с редкими планетарными аспектами. Именно они усиливали как личные, так и глобальные кризисы. 2024 год, со слов эксперта, был очень сложным во всех планах по нескольким причинам. И сейчас расскажем подробнее про каждую.

Плутон в знаке зодиака Водолей

Фото © Шедеврум

Фото © Шедеврум

Плутон, символ смерти и трансформации, находится в Водолее. Этот транзит совпадает с эпохами больших социальных изменений и революций, как это было во времена Американской и Французской революций (XVIII век). Такое положение планеты предвещает борьбу между свободой и авторитаризмом на глобальном уровне.

Соединение Юпитера с Ураном

Юпитер соединялся с Ураном с марта по май, что принесло неожиданные изменения в экономике и технологиях.

Павсекакий Богданов

Астролог

Юпитер соединялся с Ураном с марта по май, что принесло неожиданные изменения в экономике и технологиях.
Юпитер соединялся с Ураном с марта по май, что принесло неожиданные изменения в экономике и технологиях.

Последствия пандемии, мировых кризисов и инфляции

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Со слов астролога, планета Земля сталкивается с долговременными последствиями пандемии, изменениями климата, геополитическими конфликтами и экономическими перестановками.

Эти факторы усиливают напряжение, а нестабильность ощущается даже в таких «мирных» странах, как Южная Корея, что подчёркивает глобальный характер перемен.

Павсекакий Богданов

Астролог

Эти факторы усиливают напряжение, а нестабильность ощущается даже в таких «мирных» странах, как Южная Корея, что подчёркивает глобальный характер перемен.
Эти факторы усиливают напряжение, а нестабильность ощущается даже в таких «мирных» странах, как Южная Корея, что подчёркивает глобальный характер перемен.

Колебания криптовалют, как продолжает эксперт, рост инфляции, нестабильность рубля и спад в мировой экономике — всё это усиливает неопределённость.

Например, инфляция в России продолжает подниматься, а курс рубля демонстрирует волатильность на фоне санкций и ограничений экспорта.

Квадрат Юпитера и Сатурна

Фото © Шедеврум

Фото © Шедеврум

Планетарные конфигурации 2024 года отражают кризисный потенциал, подобный временам накануне Второй мировой войны. «Квадрат Сатурна и Юпитера символизирует внутренние и внешние ограничения, которые влияют как на государства, так и на каждого человека», — говорит астролог.

Напряжённость Плутона и Сатурна

Фото © Шедеврум

Фото © Шедеврум

В декабре, когда Сатурн и Плутон окончательно сформируют свои аспекты, глобальная ситуация может привести к новым политическим конфликтам, а в отдельных странах возможны революционные движения.

До этого момента глобальная система будет оставаться в состоянии высокой волатильности. Этот год напоминает исторические циклы 1930-х и 1940-х годов, когда совпадения небесных аспектов сигнализировали о крупномасштабных изменениях.

Павсекакий Богданов

Астролог

До этого момента глобальная система будет оставаться в состоянии высокой волатильности. Этот год напоминает исторические циклы 1930-х и 1940-х годов, когда совпадения небесных аспектов сигнализировали о крупномасштабных изменениях.
До этого момента глобальная система будет оставаться в состоянии высокой волатильности. Этот год напоминает исторические циклы 1930-х и 1940-х годов, когда совпадения небесных аспектов сигнализировали о крупномасштабных изменениях.

Теперь становится понятно, почему 2024 год карм и Дракона был таким тяжёлым у всех. Но, несмотря на пройденные трудности, астролог советует не опускать руки. «Главное — воспринимать эти события как возможность для перезагрузки, а не конец света», — говорит Павсекакий Богданов.

А каким будет 2025 год Зелёной Змеи, Life.ru рассказал в китайском гороскопе для всех знаков зодиака. Но более подробно мы уже поведали предсказания для Крысы, Быка, Тигра, Дракона и Кролика.

10 новогодних примет: какие сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде
10 новогодних примет: какие сулят счастье в год Змеи, а какие станут сигналами к беде
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Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Екатерина Хмелева
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