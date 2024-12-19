«Если выживет»: Российский журналист высмеял Зеленского за слова о возвращении в юмор

Журналист и член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич высмеял кокетство Владимира Зеленского, который в ходе очередной пресс-конференции заявил, что не против вернуться в юмор после ухода из большой политики. По мнению эксперта, судьба президента Украины давно предрешена, и смешить людей ему больше не придётся.

«Он реально собирается выступать с какими-то скетчами или сниматься в комедийных сериалах? Конечно, нет. Зарабатывать дальше, если он выживет и не будет ликвидирован своими кураторами, Зеленский будет чтением лекций, написанием книжек», — высказал свою точку зрения журналист в беседе с «Царьградом».

Также Зеленский рассчитывает получать отчисления с байопиков, которые, как он ожидает, будут снимать на Западе. По мнению Малькевича, это могут быть и полнометражные фильмы.

«Тут хочется съязвить и сказать: главное, чтобы негр не играл роль Зеленского. Но сейчас в связи с возвращением к власти Трампа всё равно будет откат к каким-то более традиционным ценностям, в том числе и в кинематографе», — отметил эксперт.