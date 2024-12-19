Убийце генерала Кириллова добавили статью о незаконном изготовлении взрывчатки

Гражданину Узбекистана Ахмаджону Курбанову, обвиняемому в убийстве генерала Игоря Кириллова, предъявили дополнительные обвинения за незаконное производство взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы, где проходит заседание.