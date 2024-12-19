Убийце генерала Кириллова добавили статью о незаконном изготовлении взрывчатки
Гражданину Узбекистана Ахмаджону Курбанову, обвиняемому в убийстве генерала Игоря Кириллова, предъявили дополнительные обвинения за незаконное производство взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы, где проходит заседание.
«Уроженец Республики Узбекистан Курбонов Ахмаджон обвиняется в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший смерть человека), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ группой лиц), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств организованной группой)», — говорится в постановлении.
Напомним, что два дня назад в Москве произошёл теракт, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, который признал, что действовал по указанию киевских властей. Сегодня суд постановил арестовать его на два месяца.
Life.ru