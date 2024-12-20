Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова жил рядом с ним в хостеле

В течение последних пяти лет жильцы соседних домов боролись с хостелом, где останавливался Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова. Это подтвердили владельцы квартир в ЖК «Среда», жителем которого был и генерал-лейтенант. Люди недовольны таким соседством на расстоянии 500 метров.

«Я почти год отправлял жалобы. Указывал, что участок земли не подходит для жилья. Получал в ответ, что всё в порядке. Соседи пять лет обращались во все инстанции, пытались добиться его закрытия», — рассказал RT один из жителей.

Он сообщил, что хостел создавал проблемы из-за приезжих посетителей и множества такси, заполнивших район.