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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 декабря, 21:05

Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова жил рядом с ним в хостеле

В течение последних пяти лет жильцы соседних домов боролись с хостелом, где останавливался Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова. Это подтвердили владельцы квартир в ЖК «Среда», жителем которого был и генерал-лейтенант. Люди недовольны таким соседством на расстоянии 500 метров.

«Я почти год отправлял жалобы. Указывал, что участок земли не подходит для жилья. Получал в ответ, что всё в порядке. Соседи пять лет обращались во все инстанции, пытались добиться его закрытия», — рассказал RT один из жителей.

Он сообщил, что хостел создавал проблемы из-за приезжих посетителей и множества такси, заполнивших район.

«У всех у нас есть дети. Конечно, мы переживали за их безопасность. Особенно после того, как один из гостей этой ночлежки приставал к женщине с детьми», — добавил мужчина.

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Напомним, что двое суток назад в Москве произошел теракт, погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова. Он признался, что выполнял указания киевских властей. Суд арестовал его на два месяца.

Обложка ©

t.me/moscowcourts

Лия Мурадьян
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