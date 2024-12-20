Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова жил рядом с ним в хостеле
В течение последних пяти лет жильцы соседних домов боролись с хостелом, где останавливался Ахмаджон Курбонов, подозреваемый в убийстве Игоря Кириллова. Это подтвердили владельцы квартир в ЖК «Среда», жителем которого был и генерал-лейтенант. Люди недовольны таким соседством на расстоянии 500 метров.
«Я почти год отправлял жалобы. Указывал, что участок земли не подходит для жилья. Получал в ответ, что всё в порядке. Соседи пять лет обращались во все инстанции, пытались добиться его закрытия», — рассказал RT один из жителей.
Он сообщил, что хостел создавал проблемы из-за приезжих посетителей и множества такси, заполнивших район.
«У всех у нас есть дети. Конечно, мы переживали за их безопасность. Особенно после того, как один из гостей этой ночлежки приставал к женщине с детьми», — добавил мужчина.
Напомним, что двое суток назад в Москве произошел теракт, погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Утром 18 декабря задержали подозреваемого — гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбанова. Он признался, что выполнял указания киевских властей. Суд арестовал его на два месяца.
t.me/moscowcourts