Кремль указал на приказ Путина после мощных «‎ударов возмездия» по целям в Киеве

Украина будет каждый раз сталкиваться с «ударами возмездия» за атаки по объектам на российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и напомнил про предупреждение президента РФ Владимира Путина.

«Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ», — заметил на брифинге представитель Кремля.