Кремль указал на приказ Путина после мощных «ударов возмездия» по целям в Киеве
Песков напомнил, что Путин предупреждал об «ударах возмездия» за атаки вглубь РФ
Последствия «ударов возмездия» по Украине. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Киевской области
Украина будет каждый раз сталкиваться с «ударами возмездия» за атаки по объектам на российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и напомнил про предупреждение президента РФ Владимира Путина.
«Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ», — заметил на брифинге представитель Кремля.
Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. В Минобороны РФ официально сообщили, что целью «ударов возмездия» стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot. Удары стали ответом на обстрел ракетами ATACMS и Storm Shadow комбината «Каменский» в Ростовской области 8 декабря.