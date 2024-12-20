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Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 декабря, 10:11

Кремль указал на приказ Путина после мощных «‎ударов возмездия» по целям в Киеве

Песков напомнил, что Путин предупреждал об «‎ударах возмездия» за атаки вглубь РФ

Последствия «‎ударов возмездия» по Украине. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Киевской области

Последствия «‎ударов возмездия» по Украине. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Киевской области

Украина будет каждый раз сталкиваться с «ударами возмездия» за атаки по объектам на российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и напомнил про предупреждение президента РФ Владимира Путина.

«Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ», — заметил на брифинге представитель Кремля.

«‎Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за убийство генерала Кириллова
«‎Кинжалы» в действии: Украину разбудили мощные «‎удары возмездия» за убийство генерала Кириллова

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия сегодня утром нанесла комбинированный удар десятками ракет и дронов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины. К примеру, в Киеве было зафиксировано около 6 прилётов. А в Киевской области до сих пор полыхают пожары. В Минобороны РФ официально сообщили, что целью «ударов возмездия» стали пункт управления СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве, а также позиция ЗРК Patriot. Удары стали ответом на обстрел ракетами ATACMS и Storm Shadow комбината «Каменский» в Ростовской области 8 декабря.

Андрей Бражников
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