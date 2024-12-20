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20 декабря, 12:24

После ударов по Киеву на заседание Рады заявились лишь 45 из 450 депутатов

После массированных ударов по Киеву прийти на заседание в Верховную раду осмелились лишь 10% депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко*. Остальные, поджав хвост, вероятно, решили не искушать судьбу и не высовываться.

«В зале Верховной рады 45 народных депутатов. Даже не знаю, что сказать», — написал он в своём телеграм-канале.

Появилось фото с последствиями удара возмездия по пункту управления СБУ в Киеве
Появилось фото с последствиями удара возмездия по пункту управления СБУ в Киеве

Напоминаем, что утром 20 декабря российские бойцы осуществили комплексный удар десятками ракет и беспилотников по объектам важной инфраструктуры на территории Украины. В Киеве зафиксировали около шести попаданий, в области до сих пор продолжают гореть пожары. Министерство обороны России объявило, что целью ответных ударов стали штаб СБУ, конструкторское бюро «Луч» в Киеве и позиция ЗРК Patriot. В подполье доложили, что были ликвидированы высокопоставленные сотрудник СБУ.

*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Николь Вербер
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