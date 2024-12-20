«Ставили на другую лошадь»: Губерниев рассказал о назначении на пост помощника министра спорта РФ
Губерниев: Предложение стать помощником министра спорта не стало неожиданностью
Дмитрий Губерниев. Фото © Telegram / dmitrygyberniev
Дмитрий Губерниев высказался о решении стать помощником министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета Михаила Дегтярёва. В беседе с RT спортивный комментатор заявил, что это предложение не стало для него неожиданностью — он уже давно находится на связи с Дегтярёвым, поэтому получение корочки для него ничего не изменит.
«Я делаю свою работу, а он — свою, причём очень хорошо. И для меня кардинально ничего не поменяется», — отметил журналист.
Ведущий подчеркнул, что продолжит поддерживать отечественный спорт и защищать интересы российских атлетов так, как это делал во время Олимпийских игр в Париже в этом году. Также Губерниев заявил, что сейчас у него появилось много союзников, хотя раньше люди ставили «на другую лошадь». При этом Дегтярёв сразу разделил убеждения комментатора и руководствовался здравым смыслом в принятии решений. Он прислушивался к словам президента Владимира Путина, который призывал позволить спортсменам самим принимать решение об участии или неучастии в Олимпиаде.
Дмитрий Губерниев стал одним из активных зрителей Олимпиады-2024 в Париже. В своих соцсетях он высказался, в том числе о скандальном открытии Игр, назвав это «хорошей церемонией». Также ведущий вступался за парижскую Сену, призывая россиян обратить внимание на реки в нашей стране. В России нашлись политики, осудившие Губерниева за одержимость Олимпиадой, до которой не допустили спортсменов под российским флагом. Например, Роман Худяков заявил, что фанатичная любовь к спорту закрывает журналисту глаза на безобразия, которые сейчас происходят в Европе.