В Рыльске обходят квартиры после обстрела ВСУ
Последствия обстрела Рыльска. Фото © Telegram/Типичный Курск
В Рыльске Курской области власти обходят квартир и перекрывают повреждённые объекты энергетической инфраструктуры после массированного обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Курносов.
«Сейчас занимаемся обходом квартир, перекрываем разбитые коммуникации — водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Смотрим, где выбиты окна, узнаём, чем нужно оказать помощь», — цитирует его РИА «Новости».
Напомним, что ВСУ ударили по Рыльску днём 20 декабря, под обстрел попало здание автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего по городу было выпущено более 10 залпов, предварительно, били HIMARS из Черниговской области. Число погибших выросло до 6, ещё 10 мирных жителей пострадали. Все службы города сейчас работают в экстренном режиме.