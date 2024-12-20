Во время обстрела Рыльска пострадала женщина на 9 месяце беременности

Среди жертв обстрела Рыльска в Курской области оказалась беременная женщина на девятом месяце. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн. Он также отметил, что по его указанию в пострадавший город был отправлен и.о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук и Заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.