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20 декабря, 17:28

Во время обстрела Рыльска пострадала женщина на 9 месяце беременности

Среди жертв обстрела Рыльска в Курской области оказалась беременная женщина на девятом месяце. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн. Он также отметил, что по его указанию в пострадавший город был отправлен и.о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук и Заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

Заслуженный врач России Андрей Белостоцкий прибыл в Рыльск. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось 9 человек, 5 из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — написал он в своём телеграм-канале.

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Напомним, 20 декабря ВСУ атаковали Рыльск, в результате чего пострадали здания автовокзала, школы № 1, Дома культуры и педагогического училища. Всего вражеская армия запустила в мирный город 13 снарядов. По предварительным данным, погибли 6 человек, ещё 16 жителей пострадали. Сейчас в Рыльске обходят квартиры, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Обложка ©

Telegram / Жесть Курск

Александра Мышляева
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