Владимир Зеленский назначил ряд представителей в международные организации. В частности в ООН Украину будет представлять бывший посол в Германии Андрей Мельник. На международной арене Мельник запомнился тем, что в мае 2022 года обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Ставшими теперь привычными для Киева публичными ругательствами Мельник разразился после того, как Шольц отказался посетить Украину.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — сказал тогда Мельник в интервью Der Spiegel.

Среди других назначений Зеленского журналистка Алёна Гетьманчук, которая будет представлять Украину в НАТО, представителем в Турции стал Нариман Джелял. Об этом глава киевского режима сообщил в вечернем обращении к населению через Telegram. Всего было 30 указов, включая назначения.