Украину в ООН представит дипломат, который обозвал Шольца ливерной колбасой
Владимир Зеленский назначил ряд представителей в международные организации. В частности в ООН Украину будет представлять бывший посол в Германии Андрей Мельник. На международной арене Мельник запомнился тем, что в мае 2022 года обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Ставшими теперь привычными для Киева публичными ругательствами Мельник разразился после того, как Шольц отказался посетить Украину.
«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — сказал тогда Мельник в интервью Der Spiegel.
Среди других назначений Зеленского журналистка Алёна Гетьманчук, которая будет представлять Украину в НАТО, представителем в Турции стал Нариман Джелял. Об этом глава киевского режима сообщил в вечернем обращении к населению через Telegram. Всего было 30 указов, включая назначения.
Ранее Зеленский грубо отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в роли посредника из-за «сверх тёплых» отношений с Владимиром Путиным. Лидер киевского режима обвинил его в саморекламе и заявил, что тот не владеет соответствующими полномочиями. После министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал на безобразные провокации со стороны Зеленского.
Telegram/Зеленский