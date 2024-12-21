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20 декабря, 23:02

Маск после наезда авто на людей в Германии назвал Шольца некомпетентным дураком

Американский предприниматель Илон Маск вновь нелицеприятного высказался о канцлере Германии Олафе Шольце. Причиной стал случившийся дественской ярмарке в Магдебурге теракт. Миллиардер призвал политика к немедленной отставке.

Маск резко отреагировал на сообщение одного из пользователей о реакции Шольца на трагедию, написав: «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак». Глава кабмина ФРГ между тем лишь выразил соболезнования в связи с трагедией.

Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу
Власти Германии сообщили о двух погибших при наезде автомобиля на толпу

Это не первый случай, когда Маск нелицеприятно высказывается о политике немецкого канцлера. 8 ноября Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за развала правящей коалиции в ФРГ. Правительство Германии позже объявило, что продолжит своё присутствие в социальной сети X, несмотря на резкое высказывание владельца платформы Маска.

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Х / Elon Musk

Артём Гапоненко
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