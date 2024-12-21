Маск после наезда авто на людей в Германии назвал Шольца некомпетентным дураком
Американский предприниматель Илон Маск вновь нелицеприятного высказался о канцлере Германии Олафе Шольце. Причиной стал случившийся дественской ярмарке в Магдебурге теракт. Миллиардер призвал политика к немедленной отставке.
Маск резко отреагировал на сообщение одного из пользователей о реакции Шольца на трагедию, написав: «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак». Глава кабмина ФРГ между тем лишь выразил соболезнования в связи с трагедией.
Это не первый случай, когда Маск нелицеприятно высказывается о политике немецкого канцлера. 8 ноября Илон Маск назвал Олафа Шольца «глупцом» из-за развала правящей коалиции в ФРГ. Правительство Германии позже объявило, что продолжит своё присутствие в социальной сети X, несмотря на резкое высказывание владельца платформы Маска.
Х / Elon Musk