Маск после наезда авто на людей в Германии назвал Шольца некомпетентным дураком

Американский предприниматель Илон Маск вновь нелицеприятного высказался о канцлере Германии Олафе Шольце. Причиной стал случившийся дественской ярмарке в Магдебурге теракт. Миллиардер призвал политика к немедленной отставке.

Маск резко отреагировал на сообщение одного из пользователей о реакции Шольца на трагедию, написав: «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак». Глава кабмина ФРГ между тем лишь выразил соболезнования в связи с трагедией.