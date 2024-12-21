Сийярто: Теракт против Кириллова способен помешать заключению мира на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу террористической атаки на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявив, что это может затруднить достижение мира на Украине.

Он подчеркнул, что Венгрия стремится к мирному урегулированию ситуации на Украине и пытается избежать риска дальнейшей эскалации.