Сийярто: Теракт против Кириллова способен помешать заключению мира на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность по поводу террористической атаки на начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявив, что это может затруднить достижение мира на Украине.
Он подчеркнул, что Венгрия стремится к мирному урегулированию ситуации на Украине и пытается избежать риска дальнейшей эскалации.
«Если эскалация произойдёт до 20 января, это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января», — сказал министр в интервью для РИА «Новости».
Напомним, 17 декабря были убиты начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник. Мощность использованной взрывчатки составила около 1 кг тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, который действовал по указанию СБУ. Он признался, что за убийство ему обещали выплату в размере 100 тысяч долларов и паспорт ЕС.
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