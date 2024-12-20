Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России
Министр обороны России Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове Игоря Кириллова, который был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты и погиб в ходе выполнения служебных обязанностей. Генерал получил эту высшую государственную награду посмертно по указу Владимира Путина за проявленный героизм, смелость и самоотверженность.
Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России. Видео © Telegram / Zvezdanews
Согласно сообщению телеканала «Звезда», Белоусов также передал орден Мужества вдове подполковника Ильи Поликарпова, который погиб вместе с Кирилловым.
Как уже рассказывал Life.ru, сегодня генерала Кириллова похоронили в Подмосковье. Мы публиковали видео церемонии прощания. Напомним, что 17 декабря в результате теракта погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ и его помощник. Единственным выжившим оказался шофёр. Сила взрывного устройства, приведшего к смерти Кириллова, оценивалась примерно в 1 килограмм тротила. На следующий день был задержан исполнитель теракта — гражданин Узбекистана, который действовал по указке украинских спецслужб. Он признался, что за выполнение задания ему предложили вознаграждение в 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран Европейского Союза.
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