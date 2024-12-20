Белоусов передал вдове генерала Кириллова «Золотую Звезду» Героя России

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове Игоря Кириллова, который был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты и погиб в ходе выполнения служебных обязанностей. Генерал получил эту высшую государственную награду посмертно по указу Владимира Путина за проявленный героизм, смелость и самоотверженность.