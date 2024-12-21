Россиянам назвали выгодные направления для пляжного отдыха в декабре
URA.ru: В декабре тур на Шри-Ланку на 10 дней обойдётся в 130 тысяч рублей
Эксперты по туризму считают декабрь довольно выгодным месяцем для путешествий. Цены на путёвки зачастую снижаются из-за падения спроса, ведь далеко не все россияне готовы брать отпуск в конце года, чтобы улететь в экзотическую страну. Кроме того, люди предпочитают тратить деньги на Новый год, а не поездки.
Благоприятные условия для путешественников позволяют в декабре недорого отдохнуть, например, в Таиланде или Шри-Ланке. По данным URA.ru, в конце года тур на Шри-Ланку на 10 дней обойдётся в 120-130 тысяч рублей, что очень даже выгодно для этого направления.
Ранее эксперт рассказал, куда съездить в Подмосковье на Новый год. В свою очередь, врач поделилась топовыми лайфхаками, которые облегчат долгий авиаперелёт. Кроме того, выяснилось, куда дешевле слетать в новогодний тур по системе «всё включено»: в Сочи или Турцию.