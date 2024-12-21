В Дамаске открылось посольство Катара
ТВ: Посольство Катара в Дамаске возобновило работу после 13-летнего перерыва
В Дамаске вновь открылось посольство Катара спустя 13 лет с момента закрытия дипломатической миссии из-за конфликта. Об этом рассказал телеканал Al Araby.
Телеканал отметил, что в субботу на флагштоке здания посольства снова был поднят флаг эмирата.
Напомним, 8 декабря вооружённые повстанцы взяли Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад покинул свой пост и спешно улетел из Сирии с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад правил в стране 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. После вхождения на сирийскую территорию антиправительственные силы сожгли усыпальницу Асадов, где в частности, покоился бывший лидер страны.
Shutterstock / FOTODOM / alex9330