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21 декабря, 13:14

В Дамаске открылось посольство Катара

ТВ: Посольство Катара в Дамаске возобновило работу после 13-летнего перерыва

В Дамаске вновь открылось посольство Катара спустя 13 лет с момента закрытия дипломатической миссии из-за конфликта. Об этом рассказал телеканал Al Araby.

Телеканал отметил, что в субботу на флагштоке здания посольства снова был поднят флаг эмирата.

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Напомним, 8 декабря вооружённые повстанцы взяли Дамаск. После этого лидер страны Башар Асад покинул свой пост и спешно улетел из Сирии с семьёй, попросив убежище у Москвы. Асад правил в стране 24 года. До этого пост главы сирийского государства занимал его отец Хафез Асад. После вхождения на сирийскую территорию антиправительственные силы сожгли усыпальницу Асадов, где в частности, покоился бывший лидер страны.

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Shutterstock / FOTODOM / alex9330

Николай Рюмин
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