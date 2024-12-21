Стало известно, для кого будет действовать скидка 50% на авиаперелёты

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что кабинет министров РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелёты для детей от 2 до 12 лет. По его словам, решение президента России Владимира Путина будет осуществлено к 14 января.

Виталий Савельев рассказал о решении сделать скидки для детей на авиаперелёты. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — сказал Савельев журналисту Павлу Зарубину.

Вице-премьер отметил, что авиакомпаниями разговор проведён. Сейчас размер скидки варьируется от 15% до 50% от стоимости взрослого билета — раньше у авиакомпаний была возможность, исходя из специальных тарифов, её минимизировать.