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Регион
21 декабря, 13:27

Стало известно, для кого будет действовать скидка 50% на авиаперелёты

К 14 января кабмин РФ обеспечит скидку 50% на авиаперелёты для детей до 12 лет

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что кабинет министров РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелёты для детей от 2 до 12 лет. По его словам, решение президента России Владимира Путина будет осуществлено к 14 января.

Виталий Савельев рассказал о решении сделать скидки для детей на авиаперелёты. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», — сказал Савельев журналисту Павлу Зарубину.

Вице-премьер отметил, что авиакомпаниями разговор проведён. Сейчас размер скидки варьируется от 15% до 50% от стоимости взрослого билета — раньше у авиакомпаний была возможность, исходя из специальных тарифов, её минимизировать.

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Напомним, такое решение было принято после прямой линии с президентом России. Мероприятие прошло 19 декабря и чуть не побило рекорд — продолжалось более четырёх часов, в течение которых Путин подробно обсудил практически все важные сферы. Вопросы российскому лидеру задали как граждане (всего поступило более 2 млн обращений), так и журналисты. Речь главы государства была наполнена острыми фразами, Life.ru собрал для вас самые интересные цитаты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Алена Пенчугина
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