Свет, камера, мотор! Ведущая Муз-ТВ раскрыла секреты идеальных съёмок

Выбор рабочей стороны имеет важнейшее значение для идеальных съёмок, отметила ведущая телеканала Муз-ТВ Анастасия Барашкова-Ионина. По её словам, каждый человек имеет свои физические особенности, поэтому для подбора правильного ракурса требуются продолжительные эксперименты перед камерой. Чтобы выглядеть профессионально, стильно и привлекательно в кадре, необходимо также правильное освещение.

«Свет способен кардинально изменить восприятие кадра. Удачно выставленный источник света сделает лицо свежим и отдохнувшим, а неправильный — подчеркнёт малейшие недостатки», — отметила телеведущая в беседе с РИА «ФедералПресс».