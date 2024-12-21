Свет, камера, мотор! Ведущая Муз-ТВ раскрыла секреты идеальных съёмок
Телеведущая Барашкова-Ионина: На съёмках важно выбрать ракурс и освещение
Анастасия Барашкова-Ионина. Обложка © Telegram / womenfenixclub
Выбор рабочей стороны имеет важнейшее значение для идеальных съёмок, отметила ведущая телеканала Муз-ТВ Анастасия Барашкова-Ионина. По её словам, каждый человек имеет свои физические особенности, поэтому для подбора правильного ракурса требуются продолжительные эксперименты перед камерой. Чтобы выглядеть профессионально, стильно и привлекательно в кадре, необходимо также правильное освещение.
«Свет способен кардинально изменить восприятие кадра. Удачно выставленный источник света сделает лицо свежим и отдохнувшим, а неправильный — подчеркнёт малейшие недостатки», — отметила телеведущая в беседе с РИА «ФедералПресс».
Барашкова-Ионина также уверена, что настрой человека будет отражаться в кадре, поэтому для привлекательного образа требуется излучать позитивную энергию. Кроме того, для идеальных съёмок необходимо правильно подобрать одежду, сделать макияж и укладку волос.