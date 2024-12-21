Пиротехники МЧС уничтожили боеголовку HIMARS, которая не взорвалась в Рыльске

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боеголовку ракеты американского производства HIMARS, которая не сдетонировала во время массированной атаки ВСУ на Рыльск. Элемент боеприпаса подорвали в безопасном месте.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — уточнили в МЧС РФ, прикрепив видео с уничтожением опасного предмета.

Ликвидация боеголовки. Видео © Telegram / МЧС России