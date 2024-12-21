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21 декабря, 20:16

Пиротехники МЧС уничтожили боеголовку HIMARS, которая не взорвалась в Рыльске

В Курской области пиротехники МЧС России нашли боеголовку ракеты американского производства HIMARS, которая не сдетонировала во время массированной атаки ВСУ на Рыльск. Элемент боеприпаса подорвали в безопасном месте.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — уточнили в МЧС РФ, прикрепив видео с уничтожением опасного предмета.

Ликвидация боеголовки. Видео © Telegram / МЧС России

В министерстве отметили, что на данный момент сборная команда пиротехников МЧС России в Рыльске провела осмотр трёх объектов и прилегающей территории площадью 600 квадратных метров. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.

В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ
В Рыльске потушили все пожары, возникшие после обстрела ВСУ

Напомним, 20 декабря киевский режим атаковал мирный город Рыльск из американских РЗСО HIMARS. Удары пришлись по автовокзалу, школе №1, Дому культуры и педучилищу. По словам местных властей, всего повреждения получили 12 зданий. Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 14 пострадали.

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Telegram / МЧС России

Лия Мурадьян
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