Пиротехники МЧС уничтожили боеголовку HIMARS, которая не взорвалась в Рыльске
В Курской области пиротехники МЧС России нашли боеголовку ракеты американского производства HIMARS, которая не сдетонировала во время массированной атаки ВСУ на Рыльск. Элемент боеприпаса подорвали в безопасном месте.
«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон», — уточнили в МЧС РФ, прикрепив видео с уничтожением опасного предмета.
Ликвидация боеголовки. Видео © Telegram / МЧС России
В министерстве отметили, что на данный момент сборная команда пиротехников МЧС России в Рыльске провела осмотр трёх объектов и прилегающей территории площадью 600 квадратных метров. Работы по устранению последствий атаки продолжаются.
Напомним, 20 декабря киевский режим атаковал мирный город Рыльск из американских РЗСО HIMARS. Удары пришлись по автовокзалу, школе №1, Дому культуры и педучилищу. По словам местных властей, всего повреждения получили 12 зданий. Жертвами трагедии стали пять человек, ещё 14 пострадали.
Telegram / МЧС России