Украинская ракета перехвачена силами ПВО над Курской областью
Выпущенная ВСУ ракета сбита силами ПВО в небе над Курской областью. Зенитчики отразили атаку поздним вечером 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации.
Напомним, что прошлый удар ВСУ по Курской области привёл к гибели пяти и ранению 14 мирных жителей. Атака производилась с применением американских РСЗО HIMARS.
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