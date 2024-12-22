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Регион
21 декабря, 21:37

Украинская ракета перехвачена силами ПВО над Курской областью

Выпущенная ВСУ ракета сбита силами ПВО в небе над Курской областью. Зенитчики отразили атаку поздним вечером 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации.

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Напомним, что прошлый удар ВСУ по Курской области привёл к гибели пяти и ранению 14 мирных жителей. Атака производилась с применением американских РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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