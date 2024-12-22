Украинская ракета перехвачена силами ПВО над Курской областью

Выпущенная ВСУ ракета сбита силами ПВО в небе над Курской областью. Зенитчики отразили атаку поздним вечером 21 декабря, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в публикации.